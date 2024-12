Lanazione.it - La Basilica si colora di rosso. I frati e la ’Giornata del Dono’: "Stop ai consumi compulsivi"

Giornata mondiale del Dono, ladi San Francesco si tinge di, con iche puntano l’indice contro ilsmo compulsivo e il Black Friday. Oggi la facciata della chiesa superiore di San Francesco si illuminerà di, aderendo all’ottava edizione del GivingTuesday, la giornata mondiale del dono. L’iniziativa rappresenta l’occasione per riflettere sul valore del dono e sulla capacità di promuovere la generosità come leva per il cambiamento sociale coinvolgendo i monumenti simbolo delle città di tutto il mondo. "La giornata del dono - dice fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento - è una bella opportunità per ricordarci reciprocamente uno dei messaggi centrali della spiritualità cristiana: ‘Si è più beati nel dare che nel ricevere’".