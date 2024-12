Linkiesta.it - La barca fragile della Commissione Ue parte senza bussola

Ursula von der Leyencon il suo equipaggio per un viaggio lungo cinque anni ma la suaesce dal porto molto piùdi quella con cui salpò per la prima volta nel novembre 2019. È molto piùperché si è andato evaporando il consenso dei parlamentari europei da cui dipende il cinquanta per centosua accountability con una frammentazione che ha colpito tutti i gruppi politicisua maggioranza che – con qualche significativo mutamento nazionale – era la stessa che dette la fiducia al suo esecutivo cinque anni fa: popolari, socialdemocratici, liberali e unadei conservatori che nel 2019 apnevano al PiS polacco e ora sono i meloniani di Fratelli d’Italia. Nel 2019 la grande maggioranza dei verdi si astenne nonostante la priorità dello European Green Deal, che non fu una sciagurata invenzione ideologica del vicepresidente olandese Frans Timmermans ma la risposta europea agli obiettivi dello sviluppo sostenibile e laper realizzare l’Agenda 2030.