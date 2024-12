Ilnapolista.it - Il presidente Figc Gravina al procuratore Figc Chiné: “Apri un’inchiesta su di me”

L’Italia è un paese fantastico. Un Paese in cui il capo del calcio italiano chiede alla giustizia calcistica di indagare su di lui. Questo è quello che scrive Sportmediaset. “Lo stessoha scritto aldella, Giuseppe Chinè, segnalando la chiusura delle indagini della Procura di Roma a suo carico e chiedendo di fatto diredella giustizia sportiva nei suoi confronti. “Nell’assoluta convinzione della mia totale estraneità ai fatti contestati, ritengo opportuno informarla per quanto di sua competenza” si legge nella richiesta trasmessa dain cui chiede l’apertura di una indagine nei propri confronti“.In altre parole, ildella, potrebbe presto essere rinviato a giudizio dalla giustizia ordinaria per l’accusa di autoriciclaggio. A seguito di ciò,ha ritenuto opportuno “informare” ildell’organo di cui èdel possibile procedimento a suo carico.