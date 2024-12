Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e un pensiero per Bove: parla Gaetano Fontana

A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche. Di seguito le parole dell’ ex centrocampista (inoltre) della Fiorentina e del ‘Ciuccio’. “Torino-? Vedo una consapevolezza importante nella squadra di. Anche di fronte a delle partite dove ci sono state delle sconfitte,ha sempre trovato un modo per far crescere questa squadra. Ilha una padronanza importante in campo. E’ una squadra che dimostra una certa forza e una certa duttilità, credo che sia sana consapevolezza della propria forza”. In questo, le ‘particolarità’ di McTominay“McTominay è un calciatore che ti permette di cambiare struttura e di avere aspetti diversi in tutte e due fasi.