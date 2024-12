Universalmovies.it - Giornate professionali di cinema | Disney presenta le novità dei prossimi mesi

Leggi su Universalmovies.it

In occasione delledia Sorrento,Italia hato al pubblico i titoli in arrivo prossimamente nelle saletografiche italiane. I titoli più attesi sono sicuramente il live action Mufasa (19 dicembre), Captain America: Brave New World (12 febbraio 2025), Biancaneve (20 marzo 2025), Lilo & Stitch (21 maggio 2025).di: cosa si è detto nella conventionLa convention si è aperta con Daniel Frigo, Amministratore Delegato The WaltCompany Italia, che ha commentato con entusiasmo i risultati del box office di Oceania 2: “Con quasi 8,5 milioni di euro di incasso e oltre 1 milione di spettatori in soli sei giorni di programmazione, Oceania 2 si è subito posizionato al primo posto al botteghino, registrando la migliore apertura di sempre per un titolo WaltAnimation Studios in Italia.