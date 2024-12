Ilfattoquotidiano.it - Evenepoel, un’altra brutta caduta: si è scontrato contro un furgone mentre si stava allenando – le condizioni e cosa rischia

Brutto incidente in allenamento per Remco. Il ciclista belga, due volte campione olimpico, si èquesta mattina con undelle poste a Kerkplein, vicino Oetingen, piccolo comune di Gooik. Il campione del mondo di cronometro, che sida solo, non è riuscito ad evitare la portiera aperta del mezzo di BPost. Il telaio della bicicletta del corridore della Soudal-Quick Step si è spezzata in due a causa del forte impatto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno trasferito il campione all’ospedale Erasmus di Anderlecht per accertamenti. Secondo quanto riportano i quotidiani locali giunti sul luogo dell’incidente, il due volte campione olimpico era cosciente e seduto in posizione eretta con una coperta avvolta attorno per tenerlo al caldo.