Gamberorosso.it - "È una grande bugia un ristorante sostenibile al cento per cento". Intervista alla chef catanese Bianca Celano

Più consapevole e concreta ma sempre curiosa, creativa ericerca di storie nuove da raccontare.di Materia Spazio Cucina, ildi Habitat Boutique Hotel, nel cuore di Catania, si racconta provando a tracciare un bilancio dei primi due anni, da quando nel Gennaio 2022 ha iniziato ad occuparsi del. Molte le novità: dalle rassegne che hanno ospitatonazionali e internazionali a Dine in the kitchen, lotable che invita il cliente a vivere l’esperienza a stretto contatto con la cucina. E poi ancora, l’attenzione per il mondo vinicolo siciliano - a partire dai vini artigianali - e la costante ricerca che attinge al patrimonio storico culinario dell’isola. Forse qualche rimpianto, racconta, che con orgoglio difende le sue scelte e oggi si sente soddisfatta di aver formato una giovane squadra e di fare quello che ha sempre desiderato: una cucinaed etica.