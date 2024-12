Ilrestodelcarlino.it - Dopo la bufera, ecco il Cau: "Scommessa vinta"

Autorità, cittadini e personale sanitario ieri pomeriggio hanno partecipato a Scandiano per l’inaugurazione del Cau (centro di assistenza e urgenza) del Magati, operativo ufficialmente da domani e aperto dalle 20 alle 24 nei giorni feriali e dalle 8 alle 24 nei festivi e prefestivi. Marco Ferri, direttore Ausl del distretto di Scandiano, ha spiegato che nel 2023 nel nosocomio scandianese sono avvenuti 704 ricoveri ordinari nel reparto di lungodegenza, oltre 2.100 ricoveri in day hospital e day surgery, circa 4400 interventi chirurgici nello stesso ambito di day surgery, 46mila visite specialistiche, 77mila prestazioni di diagnostica e oltre 73mila accessi al punto prelievi. Il direttore generale Cristina Marchesi ha sottolineato che l’apertura dei Cau in provincia "è unache stiamo vincendo: sono strutture molto apprezzate dai cittadini offrendo prestazioni altamente qualificate.