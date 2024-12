Movieplayer.it - Da Pedro Almodovar e Il signore degli Anelli a Brad Pitt in Formula 1 per il 2025 di Warner

Leggi su Movieplayer.it

Dopo La stanza accanto, ildiBros. Discovery apre con l'anime de Ile prosegue con il debutto al cinema de I Sansoni, Minecraft e l'atteso Mickey 17. In attesa die il rilancio DC con il Superman di James Gunn. Quel che colpisce guardando il listino di film cheBros ha in programma per il finale di quest'anno e poi a seguire per ile ancora oltre è la varietà e le potenzialità nel mirare a tanti tipo di pubblico differenti. Un listino costruito per poter accontentare tutti, in cui non mancano i film d'autore, ma nemmeno quelli più leggeri e pop, con uno spazio importante per l'animazione e franchise molto amati dal pubblico. Parliamo de Ile Minecraft, vero fenomeno in ambito videoludico. Intanto per accompagnare il finale di 2024 e traghettarci verso le .