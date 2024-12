Tpi.it - Cyber defence: conclusa la Cyber Eagle 2024

Si èla, una grande esercitazione dipianificata e condotta dall’Aeronautica Militare in collaborazione con Deas S.p.A. (Difesa e Analisi Sistemi), società italiana leader nella sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, per continuare sul percorso avviato da oltre un decennio per accrescere la consapevolezza, a tutti i livelli della Forza Armata, sulla minaccia cibernetica e testare in modo sempre più esteso la capacità di reagire nel modo più tempestivo ed efficace possibile a realistici tentativi di intrusione su reti e sistemi di Forza Armata, anche avvalendosi di strumenti basati su tecnologie innovative quali intelligenza artificiale e super calcolo. In tutto oltre tre mesi continuativi di attività, migliaia di terabyte di dati analizzati, 150 operatori specializzati – militari e civili – impegnati in diversi scenari simulati di attacchi e difesa cibernetica.