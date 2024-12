.com - Cinecittà è in crisi: buco milionario e futuro da decifrare

Un rapporto di Price Waterhouse Cooper ha messo in luce un grave disavanzo nei bilanci dell’Istituto Luce, rivelando discrepanze significative nei consuntivi degli ultimi due anni. L’ammanco ammonta a 6,7 milioni di euro, circa un terzo del capitale sociale, e potrebbe triplicarsi entro fine anno. La situazione è stata esposta durante l’assemblea degli azionisti, che include il Tesoro e il Ministero della Cultura, aprendo a ulteriori indagini sulla gestione passata.Bilanci contestati e dubbi gestionali diCome riportato da Repubblica, Price Waterhouse Cooper ha evidenziato numerose discrepanze nei bilanci del 2022 e 2023, precedentemente approvati dalla società Ernst & Young. Tra gli errori principali spiccano una sovrastima dei ricavi per la sezione “cinema e documentari”, pari a 690mila euro, e costi maggiori non riportati per 773mila euro.