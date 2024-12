361magazine.com - Calcio, come sta Edoardo Bove? Potrà tornare a giocare?

Dubbi sul futuro del calciatoreDomenica pomeriggio,, giocatore della Fiorentina si è accasciato in campo durante il match (poi sospeso) dei viola contro l’Inter.Nelle ultime ore sono arrivate notizie rassicuranti da parte della società: “ACF Fiorentina informa che, viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochoamata cheha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso disubito in campo e preparare la sfida con l’Empoli di mercoledì.Leggi anche: Caso Federginnastica, le intercettazioni del Presidente Tecchi imbarazzanoIl Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia died è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore”.