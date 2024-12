Ilgiorno.it - Buccinasco, minacce di morte al sindaco Rino Pruiti: lettera minatoria lasciata sulla sua auto

(Milano) – "Fatti i c. tuoi o finisci al cimitero, vattene m. di uomo". Unadiè statamacchina aldi. “Come per tutti gli episodi dei mesi scorsi non appena raccolta laanonima, ho presentato denuncia alla Polizia locale e le indagini sono in corso”, ha spiegato ildella cittadina alle porte di Milano, conosciuta anche come la Platì del Nord per la presenza di esponenti della 'ndrangheta. Sul sito del Comune, oltre al contenuto, parzialmente censurato, dellacondialse non si farà gli affari suoi, c'è un elenco degli episodi precedenti, come lettere anonime ai conoscenti e email offensive inviate a consiglieri comunali, assessori e cittadini. “Ho fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura, li ringrazio per il loro lavoro e per la presenza sul territorio.