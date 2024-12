Lapresse.it - Autonomia: Calderoli, Consulta conferma strada giusta governo nonostante terreno inesplorato

Milano, 3 dic. (LaPresse) – “La sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge 86/2024che laintrapresa dale dal Parlamento per l’attuazione dell’differenziata è”. Commenta così le motivazioni della sentenza il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto, che aggiunge: “La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di specifiche disposizioni della legge con una sentenza additiva, che integra direttamente il contenuto della legge e non richiede ulteriori interventi se non per la parte relativa ai Lep”. “Facciamo tesoro della pronuncia della Corte per completare e migliorare un percorso lungo une mai portato a compimento negli ultimi 23 anni, affinché a Costituzione sia pienamente attuata. Ritengo estremamente positivo il richiamo della Corte alla necessità di dare compiuta e tempestiva attuazione al federalismo fiscale che prevede tra l’altro la determinazione dei Lep entro la fine del 2025 e il funzionamento a regime del fondo perequativo”, sottolinea