Asilo nido abusivo sequestrato a San Paolo

Prato, 3 dicembre 2024 – E' statoieri dalla Polizia Municipale unrealizzato all'interno di un circolo culturale cinese a San: a insospettire gli agenti dell’unità di Polizia Commerciale è stato il continuo viavai di persone con bambini in tenera età. Dai controlli eseguiti è emersa la presenza di due adulti e diversi bambini, due dei quali di età inferiore ai tre anni. I locali erano perfettamente organizzati per l’accoglienza e le attività ludiche tipiche di un, con lavagne, banchi, seggioline, materiale didattico e giochi per bambini. Un'altra stanza era adibita a dormitorio con la presenza di tredici brandine con coperte e biancheria da letto. All'interno era allestita anche una cucina per la preparazione dei pasti con attrezzature, piano di lavoro, frigorifero, congelatore a pozzo, lavello, fornelli, microonde e cuociriso elettrico, nonché molti prodotti alimentari freschi e surgelati, il tutto in assenza di notifica sanitaria e delle necessarie documentazioni sulle procedure in materia di conservazione e manipolazione degli alimenti.