Inter-news.it - Ag. Josep Martinez: «Rispetta le decisioni di Inzaghi. Arriverà il suo momento!»

L’agente di, calciatore dell’Inter, ha parlato delle sensazioni vissute dal suo assistito durante la prima fase della sua avventura nel club meneghino. Fiducia per il futuro.LA SITUAZIONE – L’agente di, Sergio Barella, si è pronunciato a Calciomercato.com sul modo in cui il suo assistito si sta approcciando alla presenza in un top club come l’Inter. La sua attenzione si è innanzitutto focalizzata sul rapporto che il portiere iberico sta coltivando con i compagni: «Si tratta di una decisione dell’allenatore.si sta allenando per poter essere preparato quandol’occasione, per poter fornire la prestazione di cui la squadra ha bisogno. A livello personale sono sicuro che i tifosi saranno contenti di lui. Posso dire che i compagni lo hanno accolto molto bene nello spogliatoio, aiutandolo a inserirsi rapidamente nella squadra.