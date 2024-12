.com - Affitti brevi, Aigo Confesercenti: “Bene Viminale su keybox ma serve riconoscimento da remoto”

Leggi su .com

"La sicurezza è un valore per tutti: siamo dunque favorevoli, in piena sintonia con le indicazioni del ministero dell'Interno, ad applicare tutte le procedure volte a garantire i più alti standard di sicurezza sia per la clientela che per i gestori di strutture e locatori di immobili in locazione breve. Ai fini di agevolare la gestione delle imprese ricettive, però, è indispensabile valutare anche meccanismi didiretto elettronico da, come avviene già oggi, ad esempio, per registrare lo Spid". Così il presidenteClaudio Cuomo in una notaL'articolo: “sumada” proviene da Firenze Post.