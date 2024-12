Panorama.it - Addio a Emmanuel Schvili

Il mondo dell’arte e della moda saluta con commozione, scomparso a Bologna all’età di 84 anni. Fondatore, insieme alla moglie e musa creativa Giorgia Fioretti, dell’iconico marchio che porta il suo nome,ha rivoluzionato il panorama fashion unendo moda e personaggi dei cartoon in un linguaggio unico e senza tempo. Nato a Bologna nel 1968, il brandha esordito con camicie ricamate dai motivi tradizionali, per poi raggiungere il successo negli anni Ottanta grazie alle collaborazioni visionarie con Warner Bros e Disney. Le sue collezioni iconiche hanno trasformato i personaggi dei cartoon in veri e propri simboli di stile, anticipando una tendenza che avrebbe poi conquistato il mondo della moda.Le celebri camicie non solo hanno affascinato un’intera generazione, ma hanno anche ridefinito il concetto di Made in Italy, unendo artigianalità e cultura pop.