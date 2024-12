Ilfattoquotidiano.it - A Torino il primo corso universitario in “queer studies”. Il professor Vercellone: “Le questioni di genere permeano tutti i saperi”

Per la prima volta un ateneo italiano ospiterà stabilmente unin. Accade all’Università didove nel secondo semestre si terrà unda sei crediti su alcuni dei temi principali della teoria. Dall’orientamento sessuale e dial femminismo fino all’intersezionalità delle diverse forme di discriminazione. Le lezioni saranno in inglese e tutte le studentesse e gli studenti dell’ateneo potranno iscriversi. Il titolare della cattedra è Antonioe associato di diritto privato presso il dipartimento di giurisprudenza.“Quello che caratterizza questoè la sua multidisciplinarietà – spiega il docente a ilfattoquotidiano.it – perché la questione dipermeagli ambiti del sapere”. Per questo neldelle lezioni si alterneranno docenti provenienti da diverse facoltà tra le quali medicina e architettura.