Zaniolo all’Olimpico da ex

da excosa non ha funzionato in giallorossoDopo l’ultima volta Nicolòtorneràin occasione del posticipo della 14ª giornata di campionato tra Roma e Atalanta. L’ultima volta che il classe ‘99 ha giocato in quello stadio è stato con la maglia giallorossa: era il 12 gennaio 2023, Roma-Genoa di Coppa Italia finita 1-0 con gol di Dybala. In panchina c’era Mourinho e, partito titolare, ha giocato quasi tutta la partita da spalla di Tammy Abraham. In sottofondo i fischi dello stadio, meno di un mese dopovolerà il Turchia al Galatasaray., COSA NON HA FUNZIONATO NELLA ROMA – Eppure appena arrivato in giallorosso Nicolò sembrava un predestinato. Lo era davvero: il suo trasferimento nella capitale era passato sotto traccia perché considerato solo una contropartita giovane all’affare Nainggolan-Inter, il 18 settembre 2018 si affaccia per la prima volta tra i grandi debuttando in Champions al Bernabeu.