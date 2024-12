Ilrestodelcarlino.it - Tragico frontale sull’Ascoli-Mare. Dopo due mesi c’è un’altra vittima. Non ce l’ha fatta Fernando Casciaroli

Doppiaper ilincidente che lo scorso 29 settembre costó la vita ad Alessio Pasquelli, giovane centauro di Spinetoli. A distanza di duedallo schianto, infatti, avvenuto all’interno della galleria San Giuseppe, lungo la superstrada Ascoli-, é morto anche, 80enne di Roccafluvione, che in quella occasione era alla guida del suo furgone e venne coinvolto nello scontro. Un altro motociclista, amico di Pasquelli, rimase gravemente ferito ed è ancora in fase di convalescenza. La notizia della morte diha scosso profondamente la comunità di Roccafluvione, dove l’uomo era molto conosciuto e rispettato, anche per la sua lunga attività nel settore dei materiali edili e da costruzione. La sua morte è stata accolta con grande dolore, e numerosi, amici, conoscenti e concittadini si sono recati nella Cappella della Resurrezione dell’obitorio dell’ospedale Mazzoni dove era stata allestita la camera ardente per manifestare vicinanza alla famiglia e partecipare al dolore della moglie, dei figli e dei nipoti.