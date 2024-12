Sport sotto choc il tennista crolla improvvisamente in campo Un altro caso dopo Bove

Leggi su Caffeinamagazine.it

Attimi di panico e preoccupazione hanno scosso il mondo del tennis durante la semifinale del torneo M15 di Monastir A60, in Tunisia.appena il primo game del match, ilè stato colpito da un malore improvviso che lo ha fatto svenire e cadere al suolo. La situazione è apparsa subito grave, con il giocatore che ha perso conoscenza e i soccorsi medici che sono intervenuti tempestivamente. Il match contro il connazionale Yanki Ere è stato interrotto quasi immediatamente, e la preoccupazione tra i presenti era palpabile.Ilè stato prontamente traato d’urgenza in ospedale, dove è statoposto a tutte le cure necessarie. I medici hanno diagnosticato un’emorragia cerebrale, e inizialmente si è valutata l’eventualità di trasferirlo in Turchia per un intervento chirurgico.