Short track, World Tour Pechino 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 6 all’8 dicembre andrà in scena la terza tappa deldi. I pattini veloci torneranno in scena nel massimo circuito internazionale e l’anello di ghiaccio sarà quello di(Cina). Messi alle spalle i primi due appuntamenti della stagione a Montreal (Canada), si gareggerà in Asia e vedremo cosa succederà.In casa Italia si spera di avere un rendimento in crescendo, rispetto a quanto si è visto nelle prime due apparizioni. Compagine tricolore che comunque ha fatto vedere buone cose soprattutto in ottica staffetta, ma è chiaro che ci si aspetti qualcosa di più da parte delle proprie punte. Il riferimento è in particolare a Pietro Sighel.Sarà interessante anche capire come gestirà la sua condizione Arianna Fontana. La campionessa valtellinese ha affrontato i primi due week end della stagione dello speed skating a Nagano e proprio a, pertanto il suo sarà semplicemente uno trasferimento di pista.