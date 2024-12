Digital-news.it - Ricomincio da Taaac, il Sequel del 'Milanese Imbruttito' da oggi su Prime Video

Dopo il successo di “Mollo tutto e apro un chiringuito”, a tre anni di distanza Iltorna sudal 2 dicembre 2024 con “da”.L’atteso secondo capitolo, già nella top 5 del Box Office nella settimana dell’anteprima estiva e fra le commedie italiane di maggior successo nel periodo autunnale, sarà disponibile sunella settimana di Sant’Ambrogio, il periodo più amato dalper eccellenza, il “Signor”, manager purosangue ormai entrato nell’immaginario collettivo interpretato da Germano Lanzoni.Nel, ancora diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi e prodotto da Giovanni Cova per QMI in associazione con Medusa Film e Ramaya Productions e in collaborazione con, il “Signor” perde lavoro, casa e famiglia a seguito dell’acquisizione della sua azienda da parte di una multinazionale americana, la Blacksun, molto attenta all’inclusione e alla sostenibilità.