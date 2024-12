Dilei.it - Red Canzian ricorda Stefano d’Orazio: “Mi ha ascoltato senza pregiudizi”

Dieci anni di sentimenti trattenuti, di sguardi che dicevano più di quanto si volesse ammettere. Red, iconico bassista dei Pooh, ha raccontato a La Volta Buona il lato nascosto della sua vita sentimentale. Per un decennio, mentre era sposato, non ha potuto fare a meno di pensare a Bea, la donna che avrebbe poi cambiato la sua vita. “Abbiamo fatto di tutto per evitarci, ma ci veniva malissimo e capitava sempre l’occasione per rivederci e rimettere in subbuglio i nostri cuori”, ha confessato, lasciando intravedere quanto fosse travolgente e inevitabile quel legame.Ed è stato proprio in quel preciso momento che ha potuto contare su una vera spalla, una spalla amica:.Red, il coraggio di confidarsi conArrivare a confessare quei sentimenti non è stato semplice.