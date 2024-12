Metropolitanmagazine.it - Phil e Chiara Canzian, chi sono i figli di Red Canzian: “Il primo biologicamente non lo è, ma è come se fosse mio”

, idi Red, in realtànati in due occasioni molto diverse: ilnon è neppuresuo, ma è nato dalla precedente relazione della seconda moglie Beatrice Niederwieser; mentreè l’unica vera e propriaa di Red. Interessante notare innanzitutto – prima di approfondire la loro vita – che entrambi idi Redhanno deciso di seguire le orme del padre/patrigno intraprendendo la carriera musicale che li ha portati a solcare alcuni palchi importantissimi.Chidi RedMer (nome d’arte diipp Mersa) è nato in quel di Bolzano nel 1982 dalla relazione tra la madre Beatrix e il suo ignotocompagno; mentreè nata 7 anni più tardi – ovviamente nel 1989 – dalla relazione che in quegli anni Redintratteneva con la prima moglie Delia Gualtiero: qualche anno più tardi la famiglia è diventata un tutt’uno nel momento in cui il bassista ha conosciuto – innamorandosi di lei – quella che sarebbe diventata nel 2000 la sua seconda (ed ultima) moglie.