Ilfattoquotidiano.it - Padova, coppia affita un b&b e non va più via. I proprietari: “Noi insultati e minacciati, loro rubano luce e gas ai vicini”

L’incubo peggiore di qualsiasio di casa dedito agli affitti brevi. Stavolta, per i turisti, il soggiorno è più lungo del previsto: ladi inquilini non sloggia più. Anzi raddoppia, accogliendo in casa una decina di familiari, bambini piccoli e parenti. Accade in un appartamento alla periferia di, in via Pontevigodarzere, secondo il racconto del Corriere del Veneto.Ecco il racconto dei, tutelati dall’anonimato: in principio, “sembrava una famiglia normale”. Alla scadenza del soggiorno, però, trascorsi i quattro giorni, i locatari “non hanno dato segno di volersene andare” e “quando abbiamo insistito perché lasciassero l’appartamento ci hanno anche minacciato e insultato, dicendo che avevano deciso di occuparci la casa“. Stando aidell’immobile, gli abusivi avrebbero ostentato sicurezza, “che la legge sarebbe stata dallaparte, da quella degli ‘zingari'”.