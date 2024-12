Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco perché Tim Burton dice no al Sequel Edward Mani di Forbice 2

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Tim, regista iconico e visionario, ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo alla possibilità di realizzare undi uno dei suoi film più amati,di. Nonostante il grande successo del film fantasy gotico del 1990,ritiene che certe opere debbano rimanere isolate, come esperienze uniche e irripetibili.nienteper “di”?Intervistato da IndieWire, il regista ha spiegato:“Ci sono alcuni film di cui non voglio fare un. Non volevo fare undi quellosembrava una cosa unica. Non volevo avere undi The Nightmare Before Christmassembrava anch’esso una cosa unica. Certe cose è meglio lasciarle per sé e questa per me è una di quelle.