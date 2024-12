Marketing digitale per le PMI | perché è importante

Leggi su Ildenaro.it

Negli ultimi anni, ilha rivoluzionato il modo in cui le aziende si promuovono e raggiungono i loro clienti.A differenza di quanto molta gente possa credere, non riguarda più solo grandi multinazionali con budget milionari: oggi anche le piccole e medie imprese (PMI) possono sfruttare le strategie digitali per crescere, competere e affermarsi nei mercati locali e globali.L’importanza delper le PMICome dimostrano recenti studi, la maggior parte dei consumatori si informa, sceglie e soprattutto effettua i propri acquisti online.Per le PMI, ciò significa dover essere presenti per forza dove si trovano i loro potenziali clienti: sul web e sui social media. Ilpermette alle imprese di raggiungere un pubblico più ampio con investimenti mirati, garantendo un ritorno sull’investimento spesso superiore rispetto ai canali tradizionali.