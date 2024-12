Sport.quotidiano.net - La crisi del Como. Suwarso: "Eravamo nei dilettanti. Sapremo stupire tutto il mondo»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Sorprenderemo noi stessi e il". Questa l’estrema sintesi del messaggio del presidente del, Mirawn, ai tifosi lariani, delusi dalle ultime prestazioni della squadra, come l’ultimo pareggio casalingo, contro il Monza.lo ha fatto in modo diretto, attraverso il suo profilo personale instagram e non tramite i canali ufficiali della società, per essere ancora più vicino alla piazza. Il braccio destro della famiglia Hartono, quando non era ancora presidente, aveva già lanciato messaggi rivolti alla città, ai giocatori e ai tifosi, ma per la prima volta lo ha fatto in italiano. Sorprendendo tutti. La lettera aperta è anche piena di riferimenti al passato: "Cinque anni fa giocavamo nel calciostico. Oggi siamo fieri di essere in Serie A, il massimo livello del calcio italiano.