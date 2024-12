Lanazione.it - Giordano Cerofolini confermato presidente di Confartigianato Casentino

Arezzo, 2 dicembre 2024 –è statoalla presidenza del Comitato di Zonae sarà affiancato come delegato al Consiglio Direttivo provinciale da Simona Maggini dell’Officina Meccanica Maggini. “Un territorio ricco e laborioso che può e deve esprimere nei prossimi anni tutte le sue potenzialità”, con queste paroledefinisce il, dove è statodel comitato di zona. “Ilsi sta affacciando verso un periodo storico sicuramente pieno di importanti prospettive, ma è necessario stringere i denti e fare quadrato per risolvere nel miglior modo possibile le problematiche che in questo momento stanno coinvolgendo la vallata”, spiega l’imprenditore socio della Società Edile Casentinese.