Francia il governo Barnier al capolinea | Le Pen e Mélenchon voteranno la sfiducia sulla manovra Trema Macron

Ilfrancese guidato da Michelè appeso a un filo, e potrebbe cadere dopo meno di tre mesi sotto i colpi incrociati della sinistra del Nouveau Front Populaire e della destra del Rassemblement National, che si apprestano a votargli la. Fatale per l’ex capo negoziatore Ue per la Brexit, se saranno formalizzati gli annunci di queste ore, la difficoltà di superare la prima grande prova cui era atteso il: la2025 in un quadro di emergenza finanziaria, con il debito pubblico finito fuori controllo. Da settimanenegoziava con il Rassemblement National, che a settembre ha consentito la nascita del suodi centrodestra con una “non-” in Parlamento. L’unica via trovata da Emmanuelper uscire dallo stallo politico dopo le elezioni parlamentari anticipate svolte tra fine giugno e inizio luglio, che avevano consegnato al Paese un Parlamento senza maggioranza certa, con il Nouveau Front Populaire prima forza davanti al blocco centrista e al Rassemblement.