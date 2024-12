Fallen | in esclusiva su RaiPlay dal 6 dicembre la serie sulla saga letteraria di Lauren Kate

Leggi su Cinefilos.it

: insudal 6, ladiIndal 6sul’attesissimatvtratta dalladi romanzi di, fenomeno letterario con oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, di cui oltre 1 milione solo in Italia. Lavede un cast di altissimo livello, guidato da Jessica Alexander (Into the Deep e The Little Mermaid) nel ruolo di Luce, Gijs Blom (The Letter for the King) nel ruolo di Daniel e Timothy Innes (The Last Kingdom) nel ruolo di Cam, pronti a interpretare angeli intrappolati in un destino senza fine. Insieme a loro: Alexander Siddig e Sarah Niles. La regia è affidata a Matt Hastings, noto al grande pubblico per il suo lavoro in Il Racconto dell’Ancella e Shadowhunters.