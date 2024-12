Davidemaggio.it - Endless Love, anticipazioni dal 2 al 7 dicembre 2024: Tarik arrestato

©US MediasetFine delle indagini per l’omicidio di Ozan. Nelle prossime puntate diSoydere capisce che non può fare più nulla per sfuggire all’arresto e si presente dalla detective Mercan per confessare che è stato lui ad uccidere, un anno prima, il marito della sorella Zeynep, nonché il gemello di Nihan. Per l’uomo scatta dunque l’arresto e l’ingresso in carcere. La dizi turca è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il martedì e il giovedì in prima serata, e il sabato alle 14.45. Ecco le.Lunedì 2: Nihan in cellaNihan viene portata in cella, mentre Asu viene interrogata e riesce ad essere piuttosto credibile agli occhi di Mercan. Poco dopo Nihan viene rilasciata perché Asu decide di ritirare la denuncia. Intanto Emir costringe Anil a tornare a casa e a confessare, quando sarà il momento, di aver inquinato la scena dell’omicidio di Ozan.