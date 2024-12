Unicef-Clementoni via all’iniziativa regalo sospeso a Napoli Sal Da Vinci consegna i doni ai piccoli degenti

Leggi su Ildenaro.it

È ripartita dagiovedì 28 novembre l’iniziativa del “” realizzata dall’Italia in collaborazione cona favore di oltre 2.400 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo.I Regali sospesi sono “speciali cofanetti” creati dae illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.Ail direttore generale dell’Italia Paolo Rozera, il cantante e testimonialSal Da, la presidente dell’Campania Emilia Narciso e il presidente dell’Tommaso Montini, hannoto i regali sospesi ai bambini ospiti presso l’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon e l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Federico II”.