Formiche.net - Trump contro i Brics. Protezione preventiva e strategica del dollaro

“Un bullo globale prima ancora di entrare in carica”, commenta Chen Weihua, capo dell’ufficio in Ue del China Daily e tra le voci più attive nel promuovere – soprattutto su X – la narrazione del Partito/Stato cinese. Se quella del giornalista propagandista cinese è una reazione attesa, altrettanto logica è la posizione espressa da Donaldsui, minacciati della reazione americana se dovessero eccedere con le iniziative anti-occidentaliste, su tutte la mossa per creare una moneta alternativa, ad ambizione globaleil.Sabato, il presidente statunitense eletto ha annunciato che imporrà tariffe del 100%i Paesi, a meno che i loro governi non rinuncino ufficialmente all’idea di creare quella valuta che ha come obiettivo, più o meno dichiarato, di scavalcare ilcome riferimento della finanza globale.