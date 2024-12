Formiche.net - Tra proteste di piazza e azioni dimostrative, in Georgia le tensioni rimangono alte

A tre giorni dalle prime avvisaglie, lecontinuano a dilagare in. Nella serata di sabato, per la terza giornata consecutiva, migliaia di persone sono scese in strada a Tbilisi erigendo barricate, rompendo finestre e facendo esplodere fuochi d’artificio davanti al Parlamento. I manifestanti hanno anche bruciato sui gradini del Parlamento un’effigie di Bidzina Ivanishvili, uomo più ricco del Paese e fondatore del partito al governo “Sognono”, che rispecchia le posizioni filo-russe dello stesso Ivanishvili. “Il popolono sta cercando di proteggere la propria costituzione, di proteggere il proprio Paese e il proprio Stato, e sta cercando di dire al nostro governo che lo Stato di diritto significa tutto” è la dichiarazione rilasciata da una partecipante allea Reuters.