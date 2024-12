Ilrestodelcarlino.it - Superzampone, la festa: in 5mila per l’assaggio del re degli insaccati: “Tuteliamo le eccellenze”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 1 dicembre 2024 – Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla 35esima edizione del, lache, ogni prima domenica di dicembre, l’Ordine dei Maestri Salumieri in collaborazione col Comune di Castelnuovo Rangone dedica a un’eccellenza gastronomica come è appunto lo zampone, protetto anche col marchio Igp (indicazione geografica protetta). Oggipersone hanno affollato il centro del paese e, poco dopo mezzogiorno, è iniziata la distribuzione gratuita di una porzione del super insaccato, con fagioli, pane e lambrusco. Quest’anno ilpesava 726 chili, era lungo oltre 3 metri e, prima di essere messo in migliaia di piatti, è stato cotto per 75 ore. La vera e propriaè stata preceduta da un momento dedicato alle scuole, con il taglio del “minizampone” con gli studenti delle classi quarte della primaria Anna Frank di Montale.