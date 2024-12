Iltempo.it - Sanremo, svelati i big: da Elodie e Giorgia ai "nemici" Fedez e Tony Effe

Prende forma il Festival didi Carlo Conti. Il direttore artistico che dopo l'era Amadeus ha preso il timone della kermesse dell'Ariston ha svelato i nomi dei big al Tg1 delle 13.30 di domenica 1 dicembre. Saranno 30 e non più 24 come annunciato in un primo momento le canzoni in gara al Festiva in programma dall'11 al 15 febbraio 2025. Conferme, ritorni e sorprese nella lista che vede anche la presenza dei due "" di dissing. Ecco i 30 cantanti in gara: Achille Lauro, Gaia, Comacose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano,, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella,, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat.