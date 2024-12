.com - Sanremo 2025, Rkomi torna in gara, in arrivo nuove canzoni e live

Leggi su .com

, tra gli artisti più amati e premiati della sua generazione, parteciperà al Festival di, tra gli artisti più amati e premiati della sua generazione, parteciperà al 75esimo Festival di: sarà nuovamente innella categoria Big, dove aveva già avuto modo di cimentarsi nel 2022 con il brano Insuperabile. In attesa di rivederlo sul palco dell’Ariston e contestualmente all’annuncio della Rai,ha diffuso a sorpresa sui suoi social il video (girato e prodotto dalla casa di produzione C41) di un brano inedito dal contenuto dirompente: odio, quindi sono. una riflessione sull’odio come motore della nostra società, in cui niente ha valore e tutto ha un prezzo.Si tratta a tutti gli effetti del ritorno di, che dopo l’incredibile successo di Taxi Driver (album certificato con otto dischi di platino, più 30 Platini e 3 Ori per i singoli) si era preso una lunga pausa per esplorare nuovi orizzonti annunciando ora nuova musica e nuovi concerti che arriveranno per il