Ilnapolista.it - Rrahmani, Anguissa, Di Lorenzo e Olivera sembrano dei robot rispetto allo scorso anno

, DideiKvara inventa, Lukaku morde sui guantoni fatati di Milinkovic-Savic che evita la goleada con parate strepitose. Scott la mette dentro con la zampata da trequartista unendo anche tanta quantità. Il Napoli ha una corazzata in difesa e un centrocampo che chiude e costruisce. Resta il primato prima ancora delle gare di Firenze e Roma.Nel primo tempo il Torino parte bene e con Adams sbaglia di testa solo davanti Meret. Dopo la paura il Napoli inizia a prendere metri e Lukaku in area scivola al momento del tiro davanti a Milinkovic-Savic. Ma subito dopo il quarto d’ora è Kvaratskhelia a sbagliare due occasioni solo in area: prima spara alto e poi tira sui piedi di big Rom che 5 minuti di tacco sta per fare il gol della domenica: colpo di tacco al volo su cross di Kvara e miracolo del portiere granata che si ripete sul colpo di testa del georgiano 1 minuto dopo.