Cityrumors.it - Paura in Fiorentina-Inter, Bove si accascia in campo

Leggi su Cityrumors.it

Terrore inda solo siine scatta immediatamente l’allarme. Giocatori con le mani fra i capelliSono momenti di terrore indurante. Giocatori con le mani tra i capelli e ambulanza indopo il malore che ha colpito Edoardo.Line up during the Serie A Enilive 2024/2025 match betweenand– Serie A Enilive at Artemio Franchi Stadium – Sport, Soccer – Florence, Italy – Sunday December 1, 2024 (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)L'articoloinsiinproviene da Cityrumors.