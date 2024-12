Napoli Gennaro Giordano suicida a 39 anni Le lettere ai familiari | Sono gay e perseguitato sul lavoro

Leggi su Open.online

«Verità e giustizia». È ciò che chiede Armandoper suo figlio, mortoesattamente un anno fa per «sfuggire – sostiene il padre, citato da Ansa – alle pressioni psicologiche, al mobbing, che subiva sul luogo diin quanto gay». Il 2 dicembre del 2023,, questo il nome del 39enne, decide di farla finita lasciandosi cadere da una finestra della sua abitazione, adiacente a quella della famiglia. Oggi il padre rende noto che suo figlio aveva lasciato cinquein cui denunciava i motivi alla base del suicidio. «depresso. tutto è iniziato qualche anno fa. alterno alti e bassi, con momenti di forte stress emotivo. non lo do molto a vedere, ho anche provato a intraprendere percorsi di accompagnamento, ma con pochi risultati.».alcune delle frasi scritte dain una delle missive dove descrive il suo stato d’animo e psicologico ma lancia anche delle accuse che ora spingono ia ritenere che sia stato oggetto di discriminazione sul posto di