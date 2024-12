Oasport.it - Mikaela Shiffrin in ospedale: “Le ecografie sono buone, devo essere stata infilzata da qualcosa”

Leggi su Oasport.it

Notizie rassicuranti arrivano sulla caduta terribile e brutta dinel gigante di Killington di ieri. Una caduta che ha gelato tutto il pubblico americano: dalla vittoria n.100 in Coppa del Mondo che sembrava quasi cosa fatta, a questo terribile incidente che l’ha costretta a rimanere a lungo in pista, salvoportata via con un toboga all’.All’imbocco del muro la statunitense ha perso il controllo dello sci sinistro, è riuscita a restare in piedi, ma successivamente in una curva verso destra è scivolata all’interno battendo forte il fianco destro, impattando con la porta rossa e finendo contro le reti. A tradirla è stato lo sci sinistro che non si è staccato come dovrebbe accadere in questi casi.Sui social “Her Majesty” ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni: “Ho una brutta abrasione al fianco, lesembrano