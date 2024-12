Terzotemponapoli.com - McTominay a DAZN: “Dobbiamo continuare a spingere, con determinazione”

Il centrocampista del Napoli Scottha parlato ai microfoni didopo la vittoria per 0-1 contro il Torino, valida per la 14ª giornata della Serie A Enilive 2024/2025. Una partita fondamentale che ha visto i partenopei portare a casa tre punti preziosi grazie a una prestazione solida e compatta., uno dei protagonisti del match, ha commentato la vittoria e analizzato la crescita della squadra.Lache conta“,” ha esordito, sottolineando la necessità di mantenere alta la concentrazione e l’impegno in vista dei prossimi impegni. Il centrocampista ha poi risposto a una domanda riguardo al suo ruolo di “sbloccatore” di partite, ammettendo con modestia: “Non so se sono un giocatore che sblocca le partite, ma al momento lo sto facendo.