Luci, alberi e presepi. Il Natale si accende in tutta la provincia di Pisa

, 1 dicembre 2024 - È iniziato il mese dele tra, regali, ovviamente, partono anche gli eventi a tema nelno. Nella città del mobilio da mercoledì sono cominciati gli eventi del calendario “M’illumino di Cascina” che durerà fino al 25 gennaio. Il programma prevede musica, arte, cultura, eventi per bambini non solo nel centro storico ma anche in chiese, pievi e circoli delle frazioni. In particolare, sabato prossimo alla Città del Teatro saranno invitati grandi e piccoli per un appuntamento imperdibile: “conlla”, il nuovo spettacolo della fatina del sole che ha incantato milioni di bambini su YouTube. A Calci è pronta a essere inaugurata la ‘stagione’ dei. L’8 dicembre tocca a quello dei Tre Colli, nel Santuario della Madonna delle Grazie e, alla Certosa, agli storicimeccanici dei Meucci.