Secoloditalia.it - L’odio fra i sessi è il “rumore” del neo-femminismo: il problema non è il maschio bianco fuori da sé ma…

Ci siamo appena lasciati alle spalle novembre, con il suo giorno 25 dedicato al contrasto della violenza sulle donne: un mese di manifestazioni, eventi, piazze più o meno violente, rabbia scomposta, cortocircuiti ideologici, vip in disgrazia alla ricerca di un po’ di gloria riflessa, dissertazioni sulla TV pubblica su come fare diminuire i figli maschi bianchi e, ovviamente, accuse al governo in carica, responsabile di ogni male. Tutti i giorni, tutto il giorno. Un mese per sentenziare che la colpa è deleterosessuale che va rieducato se non.eliminato. Una cosa che, dopotutto, sapevamo già da tempo. Ci viene insegnata da almeno un decennio. E allora, a cosa è servito tutto questo urlare, strepitare, fare?Qui prodest, dicevano gli antichi? Quante donne sono state salvate mentre le signore di “Non una di meno” latravano frasi irripetibili incitando all’eliminazione fisica dei “Pro vita”? Quante violenze sono state evitate mentre costoro sfogavano la loro cieca rabbia nelle piazze? Quante vite ha messo in salvo chi ha strumentalizzato la propria tragedia personale per attaccare il Governo, anziché cogliere l’occasione di lavorare insieme per la causa? A pensar male, si direbbe che i femminicidi sembrano quasi un pretesto per alzare continuamente il tiro, rinverdirecontro il bersaglio storico, il