Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Mylin 2024 in DIRETTA: sei azzurri qualificati, si parte alle 7.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.46 Fuori il vincitore di ieri, Edwin Coratti, appena 31°: a conferma di come aglimanchi spesso la necessaria continuità di rendimento per ambire alla Coppa del Mondo generale, nella passata stagione vinta dal più regolare austriaco Benjamin Karl.6.45 Buongiorno amici di OA Sport. Anche oggi sono sei gli, 4 uomini e 2 donne: Jasmin Coratti decima, Elisa Caffont undicesima, Maurizio Bormolini secondo, Daniele Bagozza quarto, Gabriele Messner nono, Roland Fischnr 12°.Buongiorno e benvenuti nellatestuale dello slalom parlo di, seconda gara stagionale della Coppa del Mondo di. Dopo la splendida vittoria di Edwin Coratti nel gigante di ieri gliprovano a sorprendere nuovamente tra le porte strette.