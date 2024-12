Lanazione.it - Incanta ’La marmifera luci e suoni’: viaggio da Aronte a Michelangelo

Uno spettacolo straordinario, realizzato in un’atmosfera magica quello messo in scena in località Tarnone di Colonnata dal titolo ’La. Unche ripercorre la storia delle cave di marmo attraverso gli occhi dei personaggi legati nei secoli al nome di Carrara. Perfetta l’organizzazione della Pro Loco Fantiscritti Tarnone col presidente Fabrizio Giorgi, il vicepresidente Andrea Lugarini e il direttore artistico Filippo Rolla. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Carrara, dalla Fondazione Marmo e dall’Accademia di Belle Arti di Carrara, dall’assessore Moreno Lorenzini e dal consigliere comunale Nicola Marchetti. Con la regia di Lorenzo Fidenti, Dante Alighieri interpretato dall’attore Fabio Cristiani ha accompagnato il pubblico lungo le tappe storiche: daattraverso la leggenda della ’Sirena’ nelle vesti dell’attrice Alessandra Berti, e a Maria Beatrice D’Este per finire con la proiezione di filmati storici sulle Ferrovia