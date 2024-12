Sport.quotidiano.net - Il terribile momento in cui Bove ha avuto il malore: nove passi, poi la caduta. Quei secondi di terrore

Firenze, 1 dicembre 2024 – Minuto 17. Fiorentina-Inter è ferma per un gol annullato a Lautaro. Edoardoè in ginocchio, sembra stia riprendendo fiato nelin cui si attende la decisione del direttore di gara. Si rialza in piedi, fain avanti, poi cade a terra, con la faccia in giù a duedavanti a Calhanoglu e Dumfries. E’ ilin cuihail. I primi ad accorgersene sono proprio i giocatori giallorossi a dueda lui. Alzano immediatamente le braccia chiedendo aiuto, si precipitano su di lui, lo scuotono. Arrivano altri giocatori, da tutto il campo, dalle panchine, i dirigenti, i preparatori. Tutti a chiedere l’immediato intervento dei soccorsi. L’arbitro fischia, con le braccia fa segno ai soccorritori di entrare in campo al più presto.